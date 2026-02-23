Sarah Ferguson la scoperta dopo lo scandalo Epstein e l’arresto dell’ex Andrea

Sarah Ferguson ha attirato l’attenzione dopo aver partecipato a eventi pubblici in diverse città europee, spinta dalla volontà di rinnovare la propria immagine. La duchessa di York ha scelto di allontanarsi dagli scandali passati e di dedicarsi a progetti benefici, come l’organizzazione di campagne di sensibilizzazione. A distanza di settimane, la sua presenza in pubblico si fa più frequente, segno di un tentativo di ricostruire la propria vita. La sua prossima mossa resta ancora incerta.

Che fine ha fatto Sarah Ferguson? Da settimane attorno alla duchessa di York si rincorrono indiscrezioni, avvistamenti fugaci e racconti che la descrivono come una vera “globe trotter”, una giramondo in continuo movimento, quasi in fuga dal proprio passato. L’ultima apparizione ufficiale risale al 12 dicembre, quando a St James’s Palace ha preso parte al battesimo della nipotina Athena, figlia di Beatrice. Poi, il silenzio. Una presenza discreta al Royal Lodge, la storica residenza condivisa per anni con l’ex marito Andrea Mountbatten-Windsor, e quindi una serie di spostamenti che hanno alimentato sospetti e interrogativi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caso Epstein: dopo Andrea e Sarah Ferguson, lo scandalo travolge anche la figlia EugenieIl caso Epstein coinvolge ora anche Eugenie, figlia di Sarah Ferguson, dopo che Andrea e Sarah Ferguson sono stati messi sotto i riflettori.

Caso Epstein, dopo lo scandalo su Andrea l’ex moglie Sarah Ferguson sparisceSarah Ferguson ha smesso di apparire in pubblico dopo che il caso Epstein ha sollevato dubbi sulla sua relazione con l’ex marito.

