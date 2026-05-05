Roma 7.500 sensori nell’asfalto | guida digitale per la sosta

A Roma sono stati installati 7.500 sensori nell’asfalto per agevolare la ricerca di parcheggio. Questi dispositivi monitorano la disponibilità di posti auto e inviano i dati a una piattaforma digitale accessibile tramite dispositivi mobili. La prima fase interesserà alcuni quartieri centrali, dove verranno testati i sistemi prima di estenderli ad altre zone della città. L’obiettivo è facilitare la sosta e ridurre il traffico nelle aree più congestionate.

? Cosa scoprirai Come funzionerà la guida digitale per trovare parcheggio tra i vicoli?. Quali quartieri di Roma saranno i primi a ricevere i sensori?. Chi riceverà l'allerta automatica in caso di occupazione abusiva?. Come cambieranno le sanzioni per chi parcheggia senza ticket pagato?.? In Breve 7.500 sensori copriranno 23 quartieri tra Municipio I e Municipio II.. Copertura del 40% degli stalli nelle zone critiche come Trastevere e Prati.. L'assessore Patanè coordina il progetto insieme a Roma Mobilità.. Allerta automatica alla Polizia Locale per occupazioni abusive aree disabili e merci.. I lavori per l’installazione del sistema SOSPAS sono iniziati in via dei Cerchi per distribuire 7.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma, 7.500 sensori nell’asfalto: guida digitale per la sosta Notizie correlate Videogame educativo: il Beato Angelico guida gli studenti tra arte e domande nell’esperienza digitale “Ars et Anima” presentata a Fiera Didacta Beato Angelico in veste di guida, mostra i suoi dipinti e fa domande, attraverso un videogame, ARS ET ANIMA, realizzato da studenti con il supporto... “Noi possiamo – Restare umani nell’era digitale”, convegno a Roma lunedì 4 maggioROMA – Lunedì 4 maggio, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Noi possiamo – Restare umani nell’era... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Emergenza sosta a Roma: installati 7.500 sensori per fermare il caos!. Occhi intelligenti sull'asfalto di Roma. Arrivano i 7.500 sensori per disciplinare la sostaVia ai lavori per l'installazione del sistema Sospas. L'assessore Patanè: Ci muoviamo verso una città più intelligente, ordinata e sostenibile, dove anche trovare parcheggio diventa più semplice ... romatoday.it Roma sperimenta il parcheggio smart: 7.500 sensori sulle strisce blu per monitorare i posti liberi (e fermare la sosta selvaggia)A Roma il parcheggio sta per cambiare volto. Entro la fine del 2026 partirà il progetto Sospas, un sistema di sensori hi-tech inseriti direttamente nelle strisce blu per monitorare in tempo reale la ... greenme.it