Sorpreso ai domiciliari con droga e contanti | arrestato dai Carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri mentre si trovava ai domiciliari, trovato in possesso di droga e contanti. L’operazione fa parte di un’attività continuativa di controllo e repressione dei crimini legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri. L’uomo è stato portato in caserma e dovrà rispondere delle accuse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri. In tale contesto, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 60enne del posto, ritenuto responsabile di “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ”. I fatti si sono verificati nel corso del fine settimana. I militari dell’Arma, dopo aver controllato nei pressi dell’abitazione dell’uomo — già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari — alcune persone dedite al consumo di sostanze stupefacenti, con il supporto delle unità cinofile hanno proceduto alla perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorpreso ai domiciliari con droga e contanti: arrestato dai Carabinieri Articoli correlati Paternò, ai domiciliari con droga in casa: arrestato un 48enne dai CarabinieriABBONATI A DAYITALIANEWS Fermato un uomo già ai domiciliari per spaccio I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Radiomobile di Paternò, in... Sorpreso a passeggiare vicino alla caserma ma è ai domiciliari: 65enne arrestato dai carabinieriI carabinieri della Stazione di Casal di Principe hanno arrestato oggi, 16 febbraio 2026, un uomo di 65 anni del posto, già sottoposto agli arresti... Bazar di droga in casa: arrestato a Milano Una selezione di notizie su Sorpreso ai domiciliari con droga e... Discussioni sull' argomento Spaccio tra Montesacro e San Basilio, quattro arresti. Identificate 133 persone; Doveva trovarsi ai domiciliari, ma spacciava droga in paese di notte: 35enne arrestato; Sorpreso con la droga, 29enne di Serdiana in carcere: sospesi i domiciliari; Cecina | Ai domiciliari per rapina e furti, sorpreso fuori casa senza permesso: denunciato. Quest'anno ho davvero sorpreso anche me! Delle 20 categorie principali ne ho indovinate 18 (fallendo solo Miglior Fotografia e Casting ). FILM: Una battaglia dopo l’altra REGIA: Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra ATTORE PROTAGONIST - facebook.com facebook Sono stati svelati tutti i loro lati nascosti! Chi vi ha sorpreso di più Anime: Tamon’s B-Side x.com