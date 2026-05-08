Santa Maria Capua Vetere accerchiato e derubato della bici elettrica | quattro giovani in manette

A Santa Maria Capua Vetere, quattro giovani sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine della Procura locale. L’operazione riguarda un episodio in cui un cittadino è stato derubato della sua bicicletta elettrica, un fatto che ha portato all’arresto dei sospettati. I dettagli ufficiali indicano che i quattro sono stati fermati e portati in caserma per le procedure di rito.

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Sono quattro i giovani arrestati dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura sammaritana. I destinatari della misura cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale, hanno un’età compresa tra i 18 e i 20 anni e sono accusati di una rapina aggravata ai danni di un minorenne. L’episodio al centro delle indagini sarebbe avvenuto nella serata del 3 ottobre 2025 in Piazza Mazzini. Secondo la ricostruzione degli investigatori, un 17enne stava percorrendo la zona con la propria bici elettrica quando sarebbe stato accerchiato da quattro ragazzi. Nel corso dell’aggressione, uno dei presunti responsabili avrebbe minacciato il giovane con un coltello a scatto, puntandoglielo contro e ordinandogli di consegnare la bicicletta.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Santa Maria Capua Vetere, accerchiato e derubato della bici elettrica: quattro giovani in manette Notizie correlate Torna "La Sgambettata" a Santa Maria Capua VetereUna giornata all’aria aperta, tra movimento, socialità e scoperta del territorio: il 26 aprile torna a Santa Maria Capua Vetere “La Sgambettata”,... Violenze a Santa Maria Capua Vetere, teste: “Fu complotto”Un ex detenuto ribalta il maxiprocesso del 6 aprile 2020: secondo la sua versione, le lesioni denunciate dai reclusi sarebbero state autoinflitte per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Archeologia e agricoltura a Santa Maria Capua Vetere; Santa Maria Capua Vetere e Murcia, il sigillo del gemellaggio: Unite dall'arte di Salzillo; Lotto, a Santa Maria Capua Vetere vinti oltre 23mila euro; I 500 euro per aggiornarsi anche ai supplenti, a Santa Maria Capua Vetere 2.000 euro di risarcimento a ricorrente con Anief. Rapina a un 17enne a Santa Maria Capua Vetere, quattro giovani in carcereScopri tutti i dettagli riguardo Rapina a un 17enne a Santa Maria Capua Vetere, quattro giovani in carcere . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Santa Maria Capua Vetere, terrore in centro: coltello alla gola di un 17enne per rubare la bici: arrestati 4 giovaniTra gli arrestati anche l'autore dell'oltraggio al monumento garibaldino. Le immagini caricate sul web hanno aiutato i militari a chiudere il cerchio ... ilcrivello.it Santa Maria Capua Vetere, aggredirono 17enne per rubargli bici elettrica: 4 giovani in carcere - facebook.com facebook