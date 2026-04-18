giornata della prevenzione oggi screening gratuiti alla pubblica assistenza

Oggi a Pisa si svolge la “Giornata della Prevenzione e Salute”, un evento organizzato da Unikey Corporation con il supporto della Pubblica Assistenza. Durante la giornata vengono offerti screening gratuiti alla popolazione, con l’obiettivo di promuovere controlli preventivi. L’iniziativa si svolge presso la sede della Pubblica Assistenza della città, coinvolgendo cittadini interessati a sottoporsi a controlli medici senza costi.

Torna oggi a Pisa la “Giornata della Prevenzione e Salute”, organizzata da Unikey Corporation, in collaborazione con Pubblica Assistenza di Pisa. L’evento si svolgerà nella sede della Pubblica Assistenza in Via Bargagna, 2 dalle 10 alle 18.30 con ingresso libero e senza prenotazione. Obiettivo dare la possibilità alle persone di effettuare screening gratuiti di prevenzione e controllo, ricevere indicazioni e consulenze da specialisti del territorio e assistere a iniziative collaterali, sostenendo una campagna di informazione e diffusione a scopo sociale. Gli screening gratuiti che si potranno effettuare, illustrati dall’organizzatrice Giusy...🔗 Leggi su Lanazione.it

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