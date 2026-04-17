Domani a Pisa si svolge la “Giornata della Prevenzione e Salute” presso la sede della Pubblica assistenza. L’evento prevede la possibilità di effettuare screening gratuiti su diverse patologie, senza bisogno di prenotazione. La giornata è rivolta a tutta la cittadinanza e mira a favorire controlli periodici e prevenzione. L’iniziativa si svolge nel pomeriggio e si inserisce nel calendario delle attività dedicate alla salute della comunità.

Pisa, 17 aprile 2026 - Sabato 18 aprile torna a Pisa la “Giornata della Prevenzione e Salute”, iniziativa organizzata da Unikey Corporation in collaborazione con la Pubblica Assistenza di Pisa, con l’obiettivo di offrire controlli gratuiti e avvicinare i cittadini a percorsi di tutela della salute spesso rimandati. L’appuntamento è nella sede della Pubblica Assistenza in via Bargagna, dalle 10 alle 18.30, con accesso libero e senza prenotazione. Nel corso della giornata sarà possibile sottoporsi a una serie di screening di primo livello e ricevere indicazioni da professionisti del territorio, con particolare attenzione alla diagnosi precoce e all’individuazione dei fattori di rischio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Screening gratuiti a Pisa: domani alla Pubblica assistenza la "Giornata della prevenzione"

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