Dopo aver registrato un disavanzo di 34 milioni nel 2024, la sanità in Umbria ha ottenuto un risultato positivo nei successivi mesi. Sono state adottate strategie mirate che hanno permesso di eliminare il deficit e di aumentare la produzione sanitaria di 74 milioni di euro. I dettagli sulle misure adottate e sui risultati conseguiti sono oggetto di analisi e dibattito nella regione.

? Punti chiave Come ha fatto l'Umbria a cancellare 34 milioni di debito?. Quali strategie hanno permesso di aumentare la produzione sanitaria di 74 milioni?. Perché il monitoraggio mensile protegge la sanità regionale dai commissariamenti?. Come si distribuiscono i margini tra gli ospedali di Perugia e Terni?.? In Breve Utile complessivo di 99.365,97 euro tra le quattro aziende sanitarie umbre.. Usl Umbria 2 registra 41.303,23 euro, seguita da Perugia con 24.987,98 euro.. Produzione sanitaria aumentata di 74 milioni di euro rispetto al 2024.. Monitoraggio mensile dei conti per evitare sanzioni da Ministero Salute e MEF.. Le quattro aziende sanitarie dell’Umbria hanno chiuso l’esercizio 2025 con un utile complessivo di quasi 100 mila euro, invertendo la rotta rispetto al disavanzo di 34 milioni registrato nel 2024.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità Umbria: conti in attivo dopo il disavanzo di 34 milioni nel 2024

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