Sanità piano ARAN | aumenti in busta paga fino a 209 euro mensili

Il nuovo piano economico nel settore sanitario prevede aumenti in busta paga fino a 209 euro mensili. Le indennità specifiche contribuiranno a determinare l’importo totale dell’incremento, anche se non sono stati forniti dettagli precisi. Alcuni lavoratori, tra cui determinate categorie di dipendenti, non saranno coinvolti da questo nuovo piano economico. L’annuncio è stato comunicato dalle rappresentanze sindacali e dalle amministrazioni competenti.

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? Punti chiave Quanto incideranno le indennità specifiche sull'aumento totale mensile?. Chi sono i lavoratori esclusi da questo nuovo piano economico?. Come verranno ripartite le risorse tra i diversi reparti ospedalieri?. Quando entreranno in vigore concretamente i nuovi aumenti in busta paga?.? In Breve Fondi triennali cresceranno da 512 milioni nel 2025 a 1,537 miliardi nel 2027.. Aumenti tabellari progressivi da 48 euro nel 2025 a 145 euro nel 2027.. Arretrati stimati per ogni lavoratore del SSN pari a circa 1.200 euro.. Nuovi incontri negoziali fissati per il 12 e il 26 maggio prossimo.. L’ARAN ha presentato al tavolo negoziale un piano finanziario che prevede 512 milioni di euro per il 2025, con l’obiettivo di rinnovare il contratto per oltre 590mila lavoratori del Servizio Sanitario Nazionale entro luglio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità, piano ARAN: aumenti in busta paga fino a 209 euro mensili Notizie correlate Nuovo contratto Sanità, aumenti fino a 209 euro (ma non per tutti): l’Aran acceleraRoma, 5 maggio 2026 - Il rinnovo del contratto della sanità pubblica entra nel vivo con una dotazione economica rilevante, ma destinata a misurarsi... Statali, nel nuovo contratto fino a 209 euro in più. Ecco gli aumenti in busta pagaPer i dipendenti statali in arrivo nuovi aumenti fino ad un massimo di quasi 209 euro lordi al mese. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Contratto sanità, rinnovo per infermieri e impiegati: aumenti oltre i 209 euro, arretrati per 1.200; Ccnl sanità 2025-2027, nuovo confronto all’Aran: sindacati critici su risorse, indennità e assunzioni; Aran: aumenti fino a 209 euro al mese per il comparto; Sanità, via al rinnovo del contratto: aumenti di stipendio fino a 209 euro al mese. Rinnovo contratto sanità, ecco gli aumenti previsti per infermieri e operatoriIl rinnovo del contratto sanità 2025-2027 porta aumenti fino a 209 euro al mese tra stipendio base e nuove indennità per infermieri e operatori. lavoroediritti.com Sanità, via al rinnovo del contratto: aumenti di stipendio fino a 209 euro al meseLeggi su Sky TG24 l'articolo Sanità, via al rinnovo del contratto: aumenti di stipendio fino a 209 euro al mese ... tg24.sky.it L’inchiesta appalti e concorsi truccati nella sanità siciliana. Totò Cuffaro non si presenta in aula e chiede il patteggiamento. - facebook.com facebook Enna: Policlinico e Centro di riabilitazione, Crisafulli presenta la sua visione per la sanità x.com