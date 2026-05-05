Nuovo contratto Sanità aumenti fino a 209 euro ma non per tutti | l’Aran accelera

Il rinnovo del contratto della sanità pubblica sta progredendo, con l’Aran che ha avviato le trattative e annunciato aumenti salariali fino a 209 euro. Tuttavia, i nuovi aumenti non interesseranno tutti i lavoratori, creando differenze tra le categorie. La discussione riguarda le modalità di distribuzione degli aumenti e le tempistiche di applicazione, mentre le parti coinvolte cercano di definire gli accordi finali.

Roma, 5 maggio 2026 - Il rinnovo del contratto della sanità pubblica entra nel vivo con una dotazione economica rilevante, ma destinata a misurarsi con una delle crisi più profonde del Servizio sanitario nazionale: personale sotto pressione, carenze di organico, turni gravosi e salari che negli ultimi anni hanno faticato a tenere il passo dell’inflazione. All’Aran si è svolto oggi il nuovo incontro per il Contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità 2025-2027, una platea che supera i 590mila lavoratori tra infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici sanitari, amministrativi e personale di supporto del Ssn. L’obiettivo dichiarato dal presidente dell’Agenzia, Antonio Naddeo, è chiudere la trattativa entro luglio, con due nuove riunioni plenarie già fissate per il 12 e il 26 maggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuovo contratto Sanità, aumenti fino a 209 euro (ma non per tutti): l’Aran accelera Notizie correlate Statali, nel nuovo contratto fino a 209 euro in più. Ecco gli aumenti in busta pagaPer i dipendenti statali in arrivo nuovi aumenti fino ad un massimo di quasi 209 euro lordi al mese. Sanità, nuovo contratto per i medici: aumenti fino a 491 euro già da marzo, cosa cambiaIl nuovo contratto 2022-2024 dell’Area della dirigenza medica e sanitaria prevede aumenti fino a 491 euro in busta paga. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Medici e dirigenti sanitari. Aran: si apre la trattativa per il rinnovo del contratto; Siglato il contratto nazionale Federculture. Aumenti del 7,5% e raddoppio dei contributi per la sanità integrativa; PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta paga; Consiglio dei Ministri n. 172, l'introduzione del Presidente Meloni. Comparto Sanità. Aran: con nuovo contratto aumenti fino a 209 euro al meseOggi nuovo incontro per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità 2025-2027. Risorse per 1,537 miliardi a regime dal 2027. quotidianosanita.it Contratto sanità, al via il negoziato. Aran: aumenti fino a 209 euro al meseAvviato il confronto per il rinnovo del contratto del comparto sanità 2025-2027. Risorse in crescita e focus su infermieri, pronto soccorso e aree critiche del sistema ... doctor33.it Questa mattina è stato firmato il nuovo contratto di concessione per la gestione della sosta tra Comune di Vicenza e il raggruppamento temporaneo di imprese, composto da Municipia Spa (gruppo Engineering), capogruppo, e Gestopark Srl Il contratto, c - facebook.com facebook FIRMATO IL CONTRATTO PER LA COSTRUZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI NOVARA Con la firma apposta, parte il percorso autorizzativo che vedrà l’avvio dei lavori entro l’estate del 2007, la cui conclusione è prevista in 5 anni. x.com