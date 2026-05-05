Nuovo contratto Sanità aumenti fino a 209 euro ma non per tutti | l’Aran accelera

Da quotidiano.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rinnovo del contratto della sanità pubblica sta progredendo, con l’Aran che ha avviato le trattative e annunciato aumenti salariali fino a 209 euro. Tuttavia, i nuovi aumenti non interesseranno tutti i lavoratori, creando differenze tra le categorie. La discussione riguarda le modalità di distribuzione degli aumenti e le tempistiche di applicazione, mentre le parti coinvolte cercano di definire gli accordi finali.

Roma, 5 maggio 2026 - Il rinnovo del contratto della sanità pubblica entra nel vivo con una dotazione economica rilevante, ma destinata a misurarsi con una delle crisi più profonde del Servizio sanitario nazionale: personale sotto pressione, carenze di organico, turni gravosi e salari che negli ultimi anni hanno faticato a tenere il passo dell’inflazione. All’Aran si è svolto oggi il nuovo incontro per il Contratto collettivo nazionale del Comparto Sanità 2025-2027, una platea che supera i 590mila lavoratori tra infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici sanitari, amministrativi e personale di supporto del Ssn. L’obiettivo dichiarato dal presidente dell’Agenzia, Antonio Naddeo, è chiudere la trattativa entro luglio, con due nuove riunioni plenarie già fissate per il 12 e il 26 maggio.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Medici e dirigenti sanitari. Aran: si apre la trattativa per il rinnovo del contratto; Siglato il contratto nazionale Federculture. Aumenti del 7,5% e raddoppio dei contributi per la sanità integrativa; PA, rinnovo contratto Enti locali 2025-2027: ipotesi aumento di 135 euro in busta paga; Consiglio dei Ministri n. 172, l'introduzione del Presidente Meloni.

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