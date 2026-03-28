Campania fuori dal dissesto sanità politica divisa tra il pugno duro di De Luca e la concertazione targata Fico

Dopo diciannove anni di deficit nel settore sanitario, la Campania si trova finalmente fuori dal dissesto. La posizione politica si divide tra chi sostiene un approccio deciso e chi preferisce una linea più dialogante. Le reazioni degli esponenti politici si sono concentrate sulle modalità di gestione e sui risultati raggiunti, lasciando spazio a confronti e valutazioni sulle strategie adottate negli ultimi anni.

Le reazioni politiche al rientro dal deficit sanità della Campania dopo diciannove anni di "commissariamento". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Regione Campania, Fico e i nodi irrisolti della sanità lasciati da De Luca La Regione Campania esce dal Piano di rientro: soddisfatto Fico, il commento dell'ex presidente De LucaDe Luca: "Da un anno e mezzo erano stati raggiunti tutti gli obiettivi: a settembre abbiamo dovuto presentare il ricorso al Tar, contro la violazione... Aggiornamenti e notizie su Campania fuori Argomenti discussi: Sanità, Auriemma (M5S): Campania fuori dal piano di rientro, ora nuova fase. Regione Campania, 19 anni di piano di rientro del deficit sanitario: tasse più alte, tagli a ospedali e AslIl piano di rientro dal disavanzo della sanità in Campania è stato un lungo percorso di lacrime e sangue, con tagli orizzontali che hanno spinto la qualità ... fanpage.it Salerno fuori dal dissesto, ma l’allarme resta. Corte dei Conti fotografa i conti dei ComuniStampa Da Salerno arriva una delle poche eccezioni in un quadro regionale sempre più fragile. Il capoluogo, infatti, non registra procedure di dissesto, anche se ha comunque aderito al patto con il Go ... salernonotizie.it