La regione Campania ha ufficialmente lasciato il Piano di Rientro in ambito sanitario. Un deputato del Partito Democratico ha espresso apprezzamento per l’impegno del Presidente regionale e per il ruolo svolto dal Presidente della Camera nel completamento del processo di risanamento del sistema sanitario locale.

Il deputato Matera sottolinea l’impegno del Presidente De Luca e l’attenzione di Fico nel completamento del percorso di risanamento del sistema sanitario campano. “L’uscita della Campania dal Piano di rientro sanitario rappresenta un passaggio di grande rilievo per l’intero sistema regionale e apre finalmente una nuova fase, nella quale sarà possibile operare con una maggiore capacità di programmazione, di investimento e di rafforzamento dei servizi sanitari “. È quanto dichiara il consigliere regionale Corrado Matera, presidente della Commissione Bilancio, che sottolinea il valore di un risultato atteso da tempo e oggi finalmente formalizzato dal Ministero della Salute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Sanità, Campania esce dal Piano di Rientro: Matera (PD) elogia Fico e De Luca

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