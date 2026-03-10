La UGL Salute ha commentato la proposta di legge presentata dal parlamentare Benigni sui medici di famiglia, sottolineando l'importanza di interventi concreti per garantire un futuro stabile a questa professione. Il rappresentante dell'organizzazione ha evidenziato come senza azioni decisive, il rischio di abbandono tra i medici di base potrebbe aumentare, mettendo a rischio la copertura sanitaria territoriale.

La UGL Salute prende atto della proposta di legge presentata dal parlamentare Benigni sui medici di famiglia e ribadisce la necessità di interventi concreti per rendere la professione attrattiva, evitando il rischio sempre maggiore di abbandono. “La proposta Benigni introduce, tra l'altro, la suddivisione delle ore di lavoro tra attività in studio e nelle case di comunità, ma questo da solo non risolve i problemi strutturali della professione e della medicina del territorio”, dichiara Gianluca Giuliano, segretario nazionale della UGL Salute. “Carichi di lavoro eccessivi, mancanza di strumenti e supporto organizzativo, remunerazioni insufficienti e crescente pressione burocratica continuano a rendere questa professione sempre meno appetibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Per i medici di famiglia definire un futuro certo o la professione andrà scomparendo”

Articoli correlati

Leggi anche: Sanità, Giuliano (UGL): “Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione”

Sanità, Giuliano (UGL): “Nuove lauree cliniche per infermieri, svolta per il SSN. Ora si valorizzi la professione”La UGL Salute accoglie con favore la proposta del Ministro della Salute Orazio Schillaci sull'introduzione delle nuove lauree magistrali cliniche per...

Altri aggiornamenti su Sanità Giuliano UGL Per i medici di...

Temi più discussi: Sanità, Giuliano (UGL): Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive; 8 Marzo, Giuliano (UGL): Sanità è donna, ma troppe poche ai vertici; 8 marzo: UGL Salute, La sanità italiana è sempre più femminile ma poche donne arrivano ai vertici; Sanità italiana, Giuliano (UGL): È donna, ma poche ai vertici. Serve parità reale.

Sanità italiana, Giuliano (UGL): È donna, ma poche ai vertici. Serve parità realeOltre il 70% del personale del Servizio sanitario nazionale è costituito da donne – spiega Giuliano – che ogni giorno garantiscono assistenza, professionalità e umanità nei nostri ospedali, nei servi ... giornaledipuglia.com

Giuliano: Sanità è donna, ma troppe poche ai vertici. Servono pari opportunità realiIl segretario nazionale UGL Salute sottolinea come l’8 marzo sia un’occasione per riflettere sulle donne nella sanità italiana ... reggiotv.it

MONTI DAUNI, INVASIONE DI RAGAZZI “Servono lavoro, sanità, strade e connessioni per far restare i giovani nei nostri paesi” - Video - facebook.com facebook

Sanità a portata di tutti La soluzione che unisce pubblico e non profit Paolo Foschini, @Corriere x.com