Sánchez sfida Washington | onorificenza ad Albanese e appello all’UE per fermare le sanzioni USA

Il presidente del governo ha consegnato un'onorificenza a una giurista italiana nota per il suo lavoro sulla situazione a Gaza, attribuendole l'Ordine al Merito Civile. Contestualmente, ha rivolto un appello alle istituzioni europee affinché intervengano per bloccare le sanzioni statunitensi in atto. La decisione ha suscitato reazioni di vario tipo, evidenziando un momento di tensione tra le posizioni politiche e diplomatiche internazionali.

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Pedro Sánchez ha appuntato l'Ordine al Merito Civile sul petto di Francesca Albanese, la giurista di Ariano Irpino che da anni conta i morti a Gaza e li chiama con il loro nome giuridico. Lo ha fatto perché Albanese, Relatrice Speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Sánchez chiede alla UE lo scudo contro le sanzioni USA ai giudici ICC? Cosa scoprirai Come può l'Europa bloccare le sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti? Quali conseguenze avranno i blocchi bancari sui... Sánchez sfida Washington, Meloni annuisce e svende l’interesse nazionale: cronache di 2 Ue, 1 con la schiena dritta, l’altra in ginocchioCerte frasi, quando arrivano dalla politica europea, suonano quasi come un colpo di pistola in una stanza piena di burocrati addormentati.