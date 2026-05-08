Un procedimento legale ha stabilito che un soggetto di San Severino dovrà restituire 26.000 euro, dopo aver accumulato debiti per oltre 10 milioni di euro legati a contenziosi fiscali con l’Agenzia delle Entrate. La decisione è stata confermata dal giudice, che ha dato il via libera al pagamento. La situazione si riferisce a debiti maturati nel tempo e derivanti da questioni fiscali passate.

SAN SEVERINO Nel tempo ha accumulato debiti provenienti da vecchi contenziosi fiscali con l’Agenzia delle entrate per circa 10 milioni e 600mila euro, ora tramite la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento, un ex imprenditore di San Severino potrà uscirne pagando poco meno di 26mila euro. La ricostruzione L’incubo per un 54enne era iniziato nel 2011, dopo un controllo effettuato dalla Guardia di finanza. I militari avevano effettuato accertamenti fiscali dal 2006 al 2009 che avevano avuto strascichi penali conclusi con l’assoluzione. Sul fronte fiscale invece, il settempedano aveva impugnato gli avvisi di accertamento inviati dall’Agenzia delle entrate.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - San Severino, accumula debiti per oltre 10 milioni. C'è il via libera del giudice: restituirà 26mila euro

Notizie correlate

Accumula 65mila euro di debiti per amore, ma il giudice li cancella: «Soggetto vulnerabile». Cos’è la legge “salva-suicidi”Si era innamorato, ma quello che credeva fosse amore lo aveva portato ad accumulare debiti per decine di migliaia di euro.

San Vito, via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco: costerà oltre 5 milioni di euroL'annuncio arriva dal vice ministro Vannia Gava dopo l'incontro avvenuto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava La nuova sede...