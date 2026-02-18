San Vito via libera al progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco | costerà oltre 5 milioni di euro

Il progetto della nuova caserma dei vigili del fuoco a San Vito al Tagliamento è stato approvato, dopo mesi di discussioni. La decisione arriva a seguito di un incontro tra il ministro Piantedosi, il vice ministro Gava e il sindaco Bernava, che si è svolto martedì 17 febbraio a Roma. La struttura, dal costo superiore ai 5 milioni di euro, sorgerà in una zona strategica per migliorare i servizi di emergenza nel territorio. La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal vice ministro, che ha illustrato i dettagli del piano.

L'annuncio arriva dal vice ministro Vannia Gava dopo l'incontro avvenuto con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava La nuova sede dei vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento si farà. Ad annunciarlo è stato il vice ministro Vannia Gava al termine dell'incontro avvenuto nella giornata di martedì 17 febbraio a Roma con il ministro Matteo Piantedosi e il sindaco Alberto Bernava. Il distaccamento, dal costo di oltre cinque milioni di euro, sarà realizzato nella località di Capraio entro il 2028 dopo che il ministro Piantedosi ha confermato il finanziamento del progetto previsto nella Destra Tagliamento.