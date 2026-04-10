Accumula 65mila euro di debiti per amore ma il giudice li cancella | Soggetto vulnerabile Cos’è la legge salva-suicidi

Un uomo aveva contratto circa 65.000 euro di debiti a causa di una relazione sentimentale, ma il giudice ha deciso di cancellarli riconoscendolo come soggetto vulnerabile. La vicenda riguarda la legge nota come “salva-suicidi”, che prevede agevolazioni per chi si trova in situazioni di forte disagio psicologico e finanziario. La decisione si basa sulla valutazione dello stato di vulnerabilità del soggetto coinvolto.

Si era innamorato, ma quello che credeva fosse amore lo aveva portato ad accumulare debiti per decine di migliaia di euro. Ora, però, per un uomo di 70 anni è arrivata una svolta: il tribunale di Perugia – riporta la Repubblica – gli ha riconosciuto il diritto a ridurre in modo significativo quei debiti, tenendo conto della sua condizione di fragilità. È la seconda volta che la legge sul sovraindebitamento, nota come “salva-suicidi”, viene applicata a un caso che, nei fatti, è riconducibile a una truffa sentimentale. La vicenda . La storia ha origine, come spesso accade in questi casi, online. Il 70enne conosce sui social una donna di circa trent’anni più giovane. 🔗 Leggi su Open.online

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Salento, imprenditore sommerso dalle difficoltà economiche: il giudice cancella 300mila euro di debiti«I suoi redditi non gli permettono e non gli permetteranno di pagare i debitori».

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Accumula 65mila euro di debiti per amore, il giudice li cancella: “Non ha colpe, era vulnerabile” x.com