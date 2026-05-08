È stato inaugurato a L’Aquila un nuovo laboratorio robotizzato presso il centro sanitario di San Salvatore. La struttura permette di ottenere i risultati degli esami più rapidamente rispetto ai metodi tradizionali. La tecnologia robotica impiegata nel laboratorio mira a ridurre gli errori nelle analisi, grazie a sistemi automatizzati. Con questa novità, si prevede un miglioramento nei tempi di consegna e nella precisione dei risultati delle analisi cliniche.

? Punti chiave Come cambieranno i tempi di attesa per i risultati degli esami?. Come farà la robotica a ridurre l'errore umano nelle analisi?. Perché questo modello verrà esteso anche ad Avezzano e Sulmona?. In che modo il nuovo sistema garantisce la sicurezza dei campioni?.? In Breve Capacità operativa di 3 milioni di test l'anno con gestione h24.. Gara aziendale da 2,2 milioni di euro per ammodernare Avezzano e Sulmona.. Adeguamento strutturale concluso a settembre con formazione specifica del personale sanitario.. Riduzione sprechi e consumi energetici tramite nuove apparecchiature tecnologiche sostenibili.. Il nuovo Laboratorio Analisi ad Alta Automazione dell’ospedale San Salvatore di L’Aquila ha iniziato la sua attività operativa da febbraio, segnando un punto di svolta per la medicina territoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Salvatore: attivo il nuovo laboratorio robotizzato a L’Aquila

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