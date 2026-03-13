Castel San Giorgio | attivo un nuovo mezzo per il trasporto sociale più servizi per studenti e cittadini con disabilità

A Castel San Giorgio è stato attivato un nuovo mezzo di trasporto sociale destinato a migliorare l’assistenza a studenti e cittadini con disabilità. Il servizio mira a facilitare gli spostamenti quotidiani di chi ha bisogno di supporto, offrendo maggiore autonomia e un aiuto concreto alle persone con bisogni speciali. L’iniziativa si inserisce nell’obiettivo di ampliare i servizi dedicati alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il nuovo mezzo sarà utilizzato per il trasporto scolastico degli alunni con disabilità e per accompagnare utenti con disabilità motoria verso strutture riabilitative e servizi socio-sanitari Un nuovo mezzo destinato al trasporto sociale, a Castel San Giorgio, per offrire un servizio importante e garantire maggiore autonomia, inclusione e supporto alle persone con disabilità. Il veicolo, un Renault Trafic L2 Blue dCi 150 MY24, benedetto dall'Arcivescovo Bellandi,è stato acquistato grazie alle risorse previste dalla legge n. 2342021, che assegna ai Comuni fondi aggiuntivi per il potenziamento del trasporto degli studenti con disabilità. Per l’anno 2025 al Comune di Castel San Giorgio è stato assegnato un finanziamento pari a 48. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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