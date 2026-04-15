Festa di San Nicola Bari 2026 | programma luminarie e regole per la sagra

A Bari sono iniziati i lavori per la festa di San Nicola 2026, con l’installazione delle luminarie artistiche in piazza del Ferrarese. La manifestazione prevede diverse iniziative e decorazioni lungo le strade del centro cittadino. Sono state stabilite regole e misure di sicurezza da seguire durante la sagra. La festa si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo la comunità locale e visitatori.

Entrano nel vivo i preparativi per la festa di San Nicola a Bari. E sono iniziati proprio in questi giorni i lavori per l’installazione delle luminarie artistiche in piazza del Ferrarese, che accoglieranno - a maggio - la statua del Santo Patrono in processione. Le operazioni sono affidate alla ditta Paulicelli, nell’ambito dell’accordo quadro biennale. Il progetto “Teatro San Nicola” prevede la realizzazione di un sistema integrato di architetture luminose temporanee, ideato per la valorizzazione scenografica del tessuto urbano e del percorso dedicato al Santo Patrono. La luminarie In piazza del Ferrarese saranno allestiti un portale di...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Festa di San Nicola Bari 2026: programma, luminarie e regole per la sagra Conto alla rovescia per la Festa di San Nicola 2026 a Bari: a giorni il montaggio delle grandi luminarieBari si prepara alla Festa di San Nicola 2026, appuntamento clou del maggio cittadino, che richiama come da tradizione migliaia di baresi e... Festa di San Nicola 2026 a Bari: il programma completo giorno per giornoTutti gli appuntamenti religiosi e civili della Sagra di San Nicola in programma a Bari dal 20 aprile al 22 maggio 2026.