Il mercato di via Portoghese trasferito nel Park&Ride Brigata Regina | turni per gli operatori

La decisione, presa in accordo con gli operatori, consentirà di completare il primo pezzo del tratto di corsia delle linee Verde e Blu del Brt Da lunedì 16 marzo sarà trasferito nell'area park&ride di via Brigata Regina, vicino corso Vittorio Veneto, nel quartiere Libertà di Bari, il mercato settimanale attualmente localizzato in via Portoghese. La decisione, presa in accordo con gli operatori mercatali, consentirà di completare il primo pezzo del tratto di corsia delle linee Verde e Blu del Brt. Il mercato si svolgerà in due turni mensili, consentendo di lavorare ogni 14 giorni. La rotazione è dovuta all'area del park&ride, non sufficientemente grande a ospitare tutti i mercatali insieme. 🔗 Leggi su Baritoday.it

