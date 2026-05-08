San Nicola il maltempo rovina la festa | stop alla processione in mare annullate le Frecce tricolori

Le celebrazioni in onore di San Nicola sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La processione in mare è stata annullata e anche lo spettacolo delle Frecce tricolori è stato cancellato. La pioggia intensa e il vento forte hanno accompagnato i festeggiamenti fin dal mattino, influenzando le attività previste per la giornata. La decisione di fermare gli eventi si è resa necessaria per motivi di sicurezza.

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E' una festa di San Nicola segnata dal maltempo. La pioggia e il vento che da questa mattina hanno accompagnato i festeggiamenti per il Santo Patrono, hanno influenzato lo svolgimento delle celebrazioni.Stop alla processione in mareIl primo 'fuori programma' questa mattina. Dopo la processione.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Festa di San Nicola, niente sorvolo delle Frecce tricolori: appuntamento annullato per maltempoDopo lo stop alla ‘processione in mare’, resa impossibile da pioggia e vento tanto da costringere il ritorno sul molo della statua di San Nicola,... Leggi anche: Festa con il maltempo, niente San Nicola a mare per Bari. Saltano anche le Frecce Una raccolta di contenuti Temi più discussi: I giorni di San Nicola fra nuvole e tempo incerto: festa a rischio pioggia; San Nicola 2026, il maltempo condiziona le celebrazioni: pioggia prevista l’8 maggio; Festa di San Nicola, il sindaco: Pace e accoglienza: questa è identità di Bari; Bari in festa per San Nicola: la caravella di arte e di pace tra fedeli e danza aerea VIDEO. Bari, San Nicola sotto la pioggia: salta anche il sorvolo delle Frecce Tricolori VIDEO/FOTOMaltempo protagonista della festa del patrono: annullato all’ultimo minuto il passaggio della Pattuglia acrobatica. Rinviati anche i momenti clou della celebrazione tra mare agitato e pioggia battente ... lagazzettadelmezzogiorno.it San Nicola, annullate anche le Frecce tricolori: il maltempo ha rovinato la festa ai baresiGià in mattinata era saltato l’imbarco della statua sul peschereccio. L’incognita è ora sui fuochi d’artificio in programma alle 22 ... bari.repubblica.it Bari, il maltempo rovina la festa di San Nicola: annullato (anche) il sorvolo delle Frecce Tricolori sul lungomare https://www.quintopotere.it/bari-il-maltempo-rovina-la-festa-di-san-nicola-annullato-anche-il-sorvolo-delle-frecce-tricolori-sul-lungomare/ - facebook.com facebook Pioggia e vento sulla festa di San Nicola: salta la 'processione in mare', statua riportata sul molo x.com