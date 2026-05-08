San Nicola il maltempo rovina la festa | stop alla processione in mare annullate le Frecce tricolori
Le celebrazioni in onore di San Nicola sono state interrotte a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La processione in mare è stata annullata e anche lo spettacolo delle Frecce tricolori è stato cancellato. La pioggia intensa e il vento forte hanno accompagnato i festeggiamenti fin dal mattino, influenzando le attività previste per la giornata. La decisione di fermare gli eventi si è resa necessaria per motivi di sicurezza.
E' una festa di San Nicola segnata dal maltempo. La pioggia e il vento che da questa mattina hanno accompagnato i festeggiamenti per il Santo Patrono, hanno influenzato lo svolgimento delle celebrazioni.Stop alla processione in mareIl primo 'fuori programma' questa mattina. Dopo la processione.🔗 Leggi su Baritoday.it
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