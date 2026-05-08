festa con il maltempo niente san nicola a mare per bari saltano anche le frecce

A Bari, la tradizionale festa di San Nicola si è svolta senza la processione a mare a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Dopo la messa celebrata dall’arcivescovo al molo, la statua è stata caricata sulla motopesca Giovanni Paolo II, ma l’evento non ha potuto proseguire come previsto. Anche le Frecce Tricolori, programmate per il volo acrobatico, sono state annullate.

Niente San Nicola a mare per i baresi. La statua, dopo la messa officiata dall'arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano al molo, è stata imbarcata sulla motopesca Giovanni Paolo II, ma il tentativo è fallito e a causa della pioggia si è stati costretti a rientrare al molo. Ora la statua sosterà lì fino a stasera, quando dovrebbe esserci una processione in forma ridotta. Sempre a causa del maltempo, rinviato anche il sorvolo delle Frecce Tricolore previsto per oggi pomeriggio alle 17. La giornata di ieri Anche quest’anno il corteo storico di San Nicola si è confermato come uno dei momenti più suggestivi e attesi per Bari. Accogliendo...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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