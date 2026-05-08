Festa di San Nicola niente sorvolo delle Frecce tricolori | appuntamento annullato per maltempo

La celebrazione di San Nicola si svolge senza il tradizionale sorvolo delle Frecce tricolori, che è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La processione in mare, che avrebbe coinvolto la statua del santo, è stata interrotta per pioggia e vento, costringendo i partecipanti a far rientro sul molo. L'evento si è svolto senza la presenza del previsto spettacolo aereo, a causa del maltempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dopo lo stop alla ‘processione in mare’, resa impossibile da pioggia e vento tanto da costringere il ritorno sul molo della statua di San Nicola, salta anche il sorvolo delle Frecce tricolori. Annullato il ‘passaggio’ della PanIl ‘passaggio’ sulla città della Pattuglia acrobatica nazionale.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Leggi anche: Salta lo show delle Frecce Tricolori a Bari: l'8 maggio solo un 'sorvolo' per San Nicola Leggi anche: Festa con il maltempo, niente San Nicola a mare per Bari. Saltano anche le Frecce Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Festa di San Nicola 2026: le limitazioni al traffico e alla sosta; San Nicola 2026: Bari si prepara alla Sagra. Ecco il piano straordinario di viabilità e sosta; Bari in festa per San Nicola, è il giorno della processione a mare. Nel pomeriggio il sorvolo delle Frecce tricolori; Festa di San Nicola 2026 Bari: programma e Diretta TV. La festa di San Nicola rovinata dalla pioggia, la statua non va sul peschereccioLa pioggia battente che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città di Bari, oltre ai tanti disagi per i fedeli, ha comportato un fuori programma nei festeggiamenti per San Nicola, patrono de ... ansa.it Festa con il maltempo, niente San Nicola a mare per Bari. Saltano anche le FrecceNiente San Nicola a mare per i baresi. La statua, dopo la messa officiata dall'arcivescovo monsignor Giuseppe Satriano al molo, è stata imbarcata sulla motopesca Giovanni Paolo II, ... quotidianodipuglia.it A Mogoro, dal 18 al 24 maggio, la festa di San Bernardino accompagna il paese per diversi giorni, intrecciando tradizione, momenti condivisi e appuntamenti che coinvolgono tutta la comunità. Le celebrazioni religiose segnano il cuore della festa, con il 20 ma - facebook.com facebook Pioggia e vento sulla festa di San Nicola: salta la 'processione in mare', statua riportata sul molo x.com