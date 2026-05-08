Festa di San Nicola niente sorvolo delle Frecce tricolori | appuntamento annullato per maltempo

Da baritoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La celebrazione di San Nicola si svolge senza il tradizionale sorvolo delle Frecce tricolori, che è stato annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse. La processione in mare, che avrebbe coinvolto la statua del santo, è stata interrotta per pioggia e vento, costringendo i partecipanti a far rientro sul molo. L'evento si è svolto senza la presenza del previsto spettacolo aereo, a causa del maltempo.

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Dopo lo stop alla ‘processione in mare’, resa impossibile da pioggia e vento tanto da costringere il ritorno sul molo della statua di San Nicola, salta anche il sorvolo delle Frecce tricolori. Annullato il ‘passaggio’ della PanIl ‘passaggio’ sulla città della Pattuglia acrobatica nazionale.🔗 Leggi su Baritoday.it

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