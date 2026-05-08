San Marino Baseball ha annunciato l’ingaggio di un ex giocatore dei Mets in risposta all’emergenza causata dall’assenza di Helder. Si tratta di un atleta con esperienza in Major League Baseball, pronto a integrarsi nella squadra. Restano da chiarire le modalità con cui il nuovo acquisto si inserirà nel sistema di gioco di Ramos e come sostituirà l’impatto offensivo di Helder.

? Domande chiave Come potrà Donovan Antonia sostituire l'impatto offensivo di Helder?. Quali ruoli tattici ricoprirà il nuovo acquisto nel modulo di Ramos?. Perché l'esperienza di Antonia nelle minor league americane è decisiva?. In che modo l'infortunio muscolare di Helder cambierà la formazione?.? In Breve Antonia ha militato nei Reds tra 2021 e 2023 e nei Mets successivamente.. Il giocatore ha registrato una media battuta di 280 con il BSC Grosseto.. Il tecnico Jairo Ramos utilizzerà l'atleta per la doppia sfida a Collecchio.. L'infortunio muscolare di Helder è avvenuto durante il primo turno di battuta sabato.. L’infortunio di Eugene Helder costringe il San Marino Baseball a un cambio di rotta immediato prima della doppia sfida di domani a Collecchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Marino Baseball: arriva l’ex talento dei Mets per l’emergenza Helder

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