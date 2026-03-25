Dantedì | Tutto quello che devi sapere sulla giornata dedicata a Dante Alighieri

Il Dantedì è una giornata dedicata a Dante Alighieri, celebrata ogni anno in Italia. La ricorrenza si svolge il 25 marzo, data scelta perché si pensa sia quella in cui il poeta iniziò a scrivere la Divina Commedia. Questa giornata coinvolge eventi culturali, letture pubbliche e iniziative in scuole e istituzioni per onorare il poeta fiorentino e la sua opera.

Il Dantedì non è solo una data sul calendario, ma un vero e proprio viaggio collettivo nell’identità culturale italiana. Istituita per celebrare il “Sommo Poeta”, questa giornata attira ogni anno l’attenzione di scuole, istituzioni e appassionati di letteratura in tutto il mondo. Ma perché proprio Dante e perché è stata scelta una data specifica? Scopriamolo insieme. Il Dantedì è stato ufficialmente istituito nel 2020 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero della Cultura. La scelta della data, il 25 marzo, non è affatto casuale: secondo gli studiosi, proprio il 25 marzo del 1300 inizierebbe il viaggio simbolico di Dante nell’oltretomba descritto nella Divina Commedia. 🔗 Leggi su Multisapere.com

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