Il trasloco della Pavoni, storico produttore di macchine da caffè, ha suscitato reazioni infuocate da parte dei sindacati, che hanno definito l'operazione inaccettabile. Nella giornata di ieri, la società ha annunciato il trasferimento di alcune attività in nuove sedi, lasciando aperta la questione sulle ripercussioni occupazionali e sul futuro dello stabilimento. La decisione ha generato una forte protesta tra i lavoratori e le organizzazioni sindacali.

Aria di riorganizzazione in una delle icone dell’espresso italiano. Nel pomeriggio di ieri, in un incontro coi sindacati Fiom Cgil e Uilm, la proprietà della Pavoni, storica azienda di San Giuliano che produce macchine del caffè e dal 2019 appartiene al gruppo Smeg, ha annunciato la volontà di aprire una procedura di cessione di ramo d’azienda per spostare produzione, logistica e ufficio acquisti in provincia di Verona. Una scelta che mette a rischio 30 posti di lavoro su un totale di 45 persone attualmente impiegate a San Giuliano. "L’azienda presenta bilanci in attivo e non ha problemi di ordini e commesse, tanto da non aver mai fatto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il trasloco della Pavoni, muro dei sindacati: "Inaccettabile"

Articoli correlati

Casa Sollievo, muro contro muro dei sindacati: “Tabelle emolumenti fuorvianti e narrazione distorta”“Presentare stipendi netti gonfiati da straordinari e turni massacranti non significa pagare bene il personale.

Incidente mortale sul lavoro a Livorno, le reazioni della politica: "Tragedia inaccettabile, non basta il cordoglio". I sindacati: "Omicidio"Dolore trasversale e condanna dei sindacati che parlano di "operaicidio" e chiedono leggi ad hoc per gli infortuni sul lavoro Profondo e unanime...