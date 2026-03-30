Inaugurata la nuova mensa scolastica di Dragonara a San Giovanni Teatino

Lunedì 30 marzo è stata aperta ufficialmente la nuova mensa scolastica presso l’istituto Galileo Galilei di Dragonara, a San Giovanni Teatino. L’intervento, che ha coinvolto risorse provenienti dai fondi Pnrr e dal Comune, riguarda la struttura del plesso scolastico. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini, in un’occasione per presentare il nuovo servizio alle famiglie.

È stata inaugurata nella mattinata di lunedì 30 marzo la nuova mensa scolastica nel plesso dell’istituto Galileo Galilei di Dragonara, un’opera strategica cofinanziata da fondi Pnrr e Comune. Il taglio del nastro è stato officiato dal sindaco Giorgio Di Clemente, dall’assessore ai Lavori Pubblici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Inaugurata la nuova mensa scolastica di Dragonara a San Giovanni Teatino Articoli correlati Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni TeatinoNuova interruzione idrica a San Giovanni Teatino a causa una perdita nella rete in via Adige. Crotone, inaugurata mensa scolastica Istituto Comprensivo di PapaniceI fondi PNRR impiegati dall’Amministrazione comunale anche per realizzare mense scolastiche in Istituti dove necessitava una migliore refezione nei...