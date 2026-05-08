Disabilità la Lega chiede una nuova commissione | La proposta dell' assessora Sansavini non convince Aumenti non giustificati

La Lega ha richiesto la creazione di una nuova commissione per esaminare la questione della disabilità, criticando la proposta dell’assessora Sansavini e definendola non convincente. La richiesta arriva in seguito a un dibattito sull’aumento della compartecipazione ai servizi socio-sanitari per gli adulti con disabilità, con l’intento di fare chiarezza prima di procedere con eventuali modifiche ai regolamenti.

“Prima di parlare di nuovo regolamento e di aumento della compartecipazione ai servizi socio-sanitari da parte di adulti con disabilità vogliamo vederci chiaro". I consiglieri comunali della Lega Albert Bentivogli e Marco Catalano intervengono così all'indomani della commissione consiliare sul.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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