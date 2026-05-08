San Giorgio Ionico | comitato intitolare la nuova casa di comunità ad Angelo Venneri Petizione popolare

A San Giorgio Ionico, un gruppo di cittadini ha conseguito la presentazione ufficiale di una petizione popolare all’Amministrazione Comunale. La petizione, promossa dagli elettori del paese, chiede di intitolare la nuova casa di comunità ad Angelo Venneri. La richiesta segue una serie di iniziative da parte del comitato promotore, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e portare avanti questa proposta.

Di seguito un comunicato diffuso dai promotori: È stata formalmente presentata all’Amministrazione Comunale una petizione popolare, promossa dai cittadini elettori ai sensi dell’art. 41 dello Statuto Comunale, per richiedere che la nuova “Casa di Comunità” in fase di completamento venga intitolata alla memoria del compianto Dott. Angelo Venneri. L’iniziativa, che ha raccolto 1623 sottoscrizioni, pari al 13% dei residenti, nasce dal profondo legame tra la cittadinanza e la figura del Dott. Venneri, che ha servito San Giorgio Ionico con instancabile dedizione per oltre quarant’anni, sia come medico di medicina generale che come rappresentante delle istituzioni.🔗 Leggi su Noinotizie.it

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