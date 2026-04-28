intitolare la tribuna stampa dello stadio di san giovanni a giorgio grassi

Il consiglio comunale di San Giovanni Valdarno ha discusso la proposta di intitolare la tribuna stampa dello stadio a Giorgio Grassi, figura storica legata alla comunità locale. La decisione arriva in un momento in cui si valuta di dedicare uno spazio pubblico a personalità che hanno contribuito alla vita sportiva e sociale della città. La proposta sarà sottoposta a votazione nelle prossime settimane.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Un nome che ha raccontato per decenni la vita sportiva e sociale di San Giovanni Valdarno e che oggi potrebbe restare impresso in uno dei luoghi simbolo della città. La redazione sportiva di Valdarno24 ha lanciato la proposta di intitolare la tribuna stampa dello stadio Virgilio Fedini a Giorgio Grassi, storico giornalista scomparso poche settimane fa. Grassi è stato una figura centrale del giornalismo locale, per anni firma del quotidiano La Nazione, e testimone diretto delle vicende della Sangiovannese. Ha seguito da vicino le stagioni più significative della squadra, dai trionfi dell’epoca Giorgi a quelli dell’epoca Casprini, raccontando con passione e rigore vittorie e sconfitte, momenti di entusiasmo e fasi difficili.🔗 Leggi su Lanazione.it

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