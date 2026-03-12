A Grottaglie si terrà domenica alle ore 15 la finale dei playoff di football americano al Centro Sportivo Monticello. La partita vede di fronte le Vespe San Giorgio Ionico e gli Spiders Salento, generando grande attesa tra gli appassionati della disciplina nella zona. La sfida rappresenta l’atto conclusivo di una serie di incontri che hanno coinvolto le due squadre in questa fase del torneo.

Tarantini Time Quotidiano Grande attesa a Grottaglie per la finale dei playoff di football americano in programma domenica alle ore 15 al Centro Sportivo Monticello. In palio c’è l’accesso alla finalissima nazionale del campionato. A contendersi il pass saranno le Vespe San Giorgio Ionico, formazione del territorio ionico, e gli Spiders Salento, squadra che nel corso della stagione ha mostrato solidità e competitività. Le Vespe arrivano all’appuntamento decisive dopo un percorso positivo e potranno contare anche sul sostegno del pubblico di casa. La formazione di San Giorgio Ionico proverà a sfruttare il fattore campo per superare gli Spiders in una gara che si preannuncia equilibrata. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Playoff di football americano, a Grottaglie la sfida tra Vespe San Giorgio Ionico e Spiders Salento

Articoli correlati

San Giorgio Ionico: arrestato un 35enne per maltrattamenti in famigliaI Carabinieri della Stazione di San Giorgio Ionico hanno arrestato un uomo di 35 anni, cittadino francese da tempo residente nel comune, presunto...

San Giorgio Ionico, accusa: picchiata e minacciata di morte, arrestato il convivente CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella scorsa notte, a San Marzano di San Giuseppe, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della...

Tutto quello che riguarda Playoff di football americano a...

Temi più discussi: L'Union Saint-Gilloise stacca tutti e va a +3: tutti i gol verso i playoff Jupiler Pro League; I commenti nel post partita di Verona-Milano.; Episodio 4 | Il futuro di Inter e Milan con Marotta e Scaroni Stadi 5.0; EC Red Bull Salzburg - HC Falkensteiner Pustertal Wölfe ICE Hockey League.

Iniziano i playoff di NFL, senza grandi favoriteÈ il momento dei playoff di NFL, le fasi finali del campionato statunitense di football americano (la prima partita è la sera del 10 gennaio) e non c’è una netta favorita per la vittoria finale. Non è ... ilpost.it

Occasione playoff per i BarbariUltima giornata di stagione regolare della Lenaf (A2) di football americano, anche se con in programma per la prossima settimana recuperi decisivi. I Barbari Roma Nord, battendo a Trieste i Muli 35-28 ... iltempo.it

Zaniolo: “A Roma ho comprato due case, credo che da grande ci vivrò. Mi ha dato tanto. Seguo la squadra, anche se è finita male. La Conference Un’emozione incredibile. Ma quella coppa è di tutti, non l’ho fatta vincere io. L’abbiamo conquistata dai playoff x.com

Dopo aver eliminati l'Inter nei playoff di Champions, il Bodo Glimt sta dimostrando di non essere arrivato agli ottavi per caso I norvegesi avanti per 2 a 0 contro lo Sporting dopo 45 minuti, grazie alle reti di Fet su rigore e di Blomberg sul finire della prima frazion - facebook.com facebook