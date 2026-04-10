Imola si trasforma nel tempio del Motorsport con il Wec E la città sarà sorvolata dal dirigibile Goodyear

Dal 17 al 19 aprile, l’autodromo di Imola ospiterà la prima tappa del Campionato del Mondo Endurance, la 6 Ore di Imola del Wec. La manifestazione vedrà protagonisti i veicoli da corsa più prestigiosi e attirerà gli appassionati di motorsport da tutto il mondo. Durante l’evento, un dirigibile della Goodyear sorvolerà la zona, offrendo uno spettacolo visivo aggiuntivo. La città si prepara quindi a vivere una tre giorni dedicata alle competizioni di alto livello.

Gli occhi del mondo sono puntati sull'autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Dal 17 al 19 aprile, il celebre circuito del Santerno ospiterà la Fia Wec 6 Hours of Imola, round inaugurale del Campionato del Mondo Endurance. Un evento che promette di essere uno spettacolo non solo in pista. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Next stop: Imola Un progetto sviluppato insieme a Trenitalia Tper che unisce mobilità sostenibile e grandi eventi, portando l’Autodromo oltre il circuito. Il convoglio, con una livrea dedicata, circolerà sulle principali direttrici ferroviarie con fermate nei principali - facebook.com facebook