Il sindaco ha annunciato che da lunedì saranno avviati controlli congiunti tra Guardia di Finanza e Polizia Municipale presso le stazioni di rifornimento per verificare i prezzi del carburante. La misura mira a prevenire eventuali speculazioni sui prezzi e sarà coordinata tra le due forze di polizia, come comunicato dal primo cittadino.

“Ho chiesto al Comandante della Guardia di Finanza di attivare, in collaborazione con la Polizia Municipale, i controlli presso le stazioni di rifornimento per il carburante. Molti cittadini mi hanno segnalato aumenti ingiusticati alla pompa, benché i distributori siano stati riforniti in un periodo precedente alla scoppio della tempesta bellica in Medio Oriente. Non sarebbe tollerabile che con l’alibi della guerra, si operassero speculazioni e si danneggiassero i cittadini. Già da lunedì i controlli saranno operativi”, lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Prezzi carburante, il sindaco Mastella: “Evitare speculazioni, da lunedì controlli Fiamme Gialle-Polizia Municipale”

