Bibbona vandalizzata l' auto della polizia municipale Il sindaco | Un danno alla collettività

Nella notte, un veicolo della polizia municipale è stato danneggiato a Bibbona. Il sindaco ha commentato l'accaduto definendolo un danno alla collettività. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare i responsabili di questo atto di vandalismo. La vettura si trovava in servizio nelle strade del paese al momento dell'episodio. Non sono stati ancora diffusi dettagli sulle modalità con cui è avvenuto il danneggiamento.

“Un danno alla collettività”. Così il sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli, commenta quanto accaduto nella notte a un'auto della Municipale che è stata vandalizzata. Ignoti hanno aperto un barattolo di vernice rovesciandolo completamente sul cofano della vettura: “Questo gesto - continua Fedeli -.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Misterbianco, agenti della Polizia Municipale aggrediti: la posizione del sindacoABBONATI A DAYITALIANEWS Il grave episodio e la solidarietà dell’Amministrazione A Misterbianco, nei giorni scorsi, si è verificato un episodio di... Viareggio, sequestrano l’auto (senza assicurazione) ma è dell’assessore alla polizia municipaleAuto in divieto di sosta ma soprattutto il mancato pagamento dell’assicurazione dal novembre 2025: ecco i contorni della vicenda Una vicenda...