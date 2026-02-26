Samuele Inacio scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per ‘tampering’ ecco cosa è accaduto

È scoppiato un caso tra l’Atalanta e il Borussia Dortmund: si parla di una denuncia alla FIFA per presunto ‘tampering’. La vicenda coinvolge questioni legate a trasferimenti e trattative tra i due club, con accuse che mirano a chiarire eventuali irregolarità nei rapporti tra le parti. La situazione sta attirando attenzione nel mondo del calcio, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Samuele Inacio, scoppia il caso tra Atalanta e Borussia Dortmund! Denuncia alla FIFA per 'tampering', ecco cosa è accaduto Caso Inacio, si accende lo scontro Atalanta-Dortmund: vertenza alla FIFALa disputa tra Atalanta e Borussia Dortmund per il trasferimento del giovane Samuele Inacio, avvenuto nel 2024, è degenerata in una formale vertenza... Si va davanti alla fifa. Inacio Pià è un caso. Vertenza della Dea contro il BorussiaNessun pranzo Uefa martedì, probabilmente sarà così anche mercoledì prima del match di ritorno. Argomenti discussi: Dortmund a Bergamo senza italiani in campo. Reggiani e Inacio si accomodano in panchina. Borussia Dortmund, il classe 2008 Samuele Inácio Piá inserito in lista ChampionsIl classe 2008 Samuele Inácio Piá è stato promosso in prima squadra al Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund continua a puntare sui giovani calciatori emergenti italiani. Dopo Filippo Mané, classe ... gianlucadimarzio.com Chi è Samuele Inacio, il figlio d'arte che trascina l'Italia U17 e il Brasile ci vuole scippareL'Italia Under 17 vola ai Mondiali grazie alle magie di Samuele Inacio, trequartista classe 2008 del Borussia Dortmund. Figlio d'arte e leader tecnico degli Azzurrini, il talento bergamasco incanta ... fanpage.it