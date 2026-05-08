Samsung Galaxy Watch ora può prevedere gli svenimenti
Samsung ha presentato un nuovo studio che permette al Galaxy Watch di prevedere gli svenimenti. Questo aggiornamento rende lo smartwatch uno strumento più avanzato nel monitoraggio della salute. La funzione si basa su dati raccolti dal dispositivo e può aiutare a identificare segnali di rischio prima che si verificano eventi improvvisi. La novità rappresenta un passo avanti nel settore degli strumenti indossabili dedicati alla prevenzione medica.
Con il nuovo studio presentato da Samsung, il Galaxy Watch si candida a diventare uno degli smartwatch più avanzati nel campo della prevenzione sanitaria. La ricerca, realizzata insieme al Chung-Ang University Gwangmyeong Hospital in Corea del Sud, dimostra infatti come il Galaxy Watch possa riuscire a prevedere uno svenimento fino a cinque minuti prima che avvenga, aprendo scenari completamente nuovi nel settore della salute digitale. Lo studio si concentra sulla sincope vasovagale, una delle forme più diffuse di svenimento, causata da un improvviso abbassamento della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca. Una condizione che può manifestarsi in situazioni di forte stress, dolore o affaticamento e che spesso provoca cadute improvvise con possibili conseguenze fisiche.🔗 Leggi su Panorama.it
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