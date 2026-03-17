Samsung alza il livello | ecco i nuovi Galaxy Glasses e Watch 9!

Samsung annuncia il lancio di nuovi dispositivi in arrivo nei prossimi mesi, tra cui i Galaxy Glasses e il Watch 9. La società sta preparando anche il debutto di altri prodotti come tablet e smartwatch, con presentazioni programmate per le prossime settimane. La notizia riguarda esclusivamente i modelli ufficiali che verranno introdotti sul mercato nei prossimi mesi.

Samsung si prepara a lanciare diversi nuovi dispositivi nei prossimi mesi, tra cui tablet, smartwatch e occhiali smart. Dopo aver rivelato la capacità della batteria del Galaxy Tab S12+, arrivano ora nuove informazioni sulle batterie e sulle specifiche di Galaxy Glasses e Galaxy Watch 9. Secondo le ultime indiscrezioni, il Galaxy Glasses (codice EB-O200) sarà il primo smart glasses di Samsung, dotato di una batteria da 245 mAh (numero di parte EB-BO200CAY). Il dispositivo includerà anche una variante da sole. Gli occhiali saranno equipaggiati con una fotocamera a livello occhi, con un sensore da 12 MP, secondo i rapporti precedenti. Inoltre, integreranno microfoni, altoparlanti e un pannello touch per controllare le funzioni direttamente sugli occhiali. 🔗 Leggi su Billipop.com

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