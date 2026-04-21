Amazon ha avviato una promozione rivolta ai membri Prime che permette di acquistare il Samsung Galaxy Watch Ultra a circa 650 dollari. Insieme all’acquisto, i clienti riceveranno una carta regalo del valore di 100 dollari. La proposta si rivolge a chi desidera acquistare lo smartwatch di fascia alta e beneficiare di uno sconto indiretto attraverso la carta regalo. La promozione è attiva per un periodo limitato.

Amazon ha lanciato un’offerta dedicata ai propri abbonati Prime che prevede l’assegnazione di una carta regalo del valore di 100 dollari acquista il Samsung Galaxy Watch Ultra al prezzo di 649,99 dollari. La promozione, che riguarda tutte le varianti cromatiche del dispositivo, resterà valida fino al prossimo 26 aprile. L’opportunità si rivolge a chi desidera rinnovare il proprio ecosistema di dispositivi indossabili puntando su un modello caratterizzato da una struttura in titanio estremamente resistente. Il dispositivo è stato concepito per soddisfare le esigenze di chi pratica attività all’aria aperta e cerca strumenti affidabili per il monitoraggio della salute.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy Watch Ultra: l’offerta Amazon con 100$ in regalo

Apple went CRAZY with new devices, and Samsung Galaxy S26 Ultra order arrive!

Notizie correlate

Samsung galaxy s26 con carta regalo gratuita scopri l’offertatre modelli della gamma galaxy s26 offrono soluzioni mirate alle diverse esigenze degli utenti, combinando display avanzati, prestazioni elevate e...

Samsung galaxy s26 ultra migliore offerta per utenti galaxy note pronti ad aggiornarsiintrodurre l’aggiornamento della gamma Galaxy S26 Ultra e le opportunità di permuta rivolte ai possessori del Note 20 Ultra permette di comprendere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Oggi Samsung Galaxy S26 e S26 Ultra vengono proposti a prezzi super, e in omaggio c'è Galaxy Watch 8; Galaxy Watch 8 in omaggio e sconto del 10% sui top di gamma Samsung: ecco come averli!; Amazon, prezzo in picchiata per lo smartwatch indistruttibile di Samsung e sconti all'85%; Galaxy S26 Series, sconto extra del 10% e Watch 8 gratis: la promozione da non perdere.

Galaxy S26 Ultra 512GB a 1399€ da Unieuro: Watch 8 in regalo e 250€ di buoni!Il Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB Cobalt Violet scende a 1.399€ con Unieuro Club. In omaggio un Galaxy Watch 8 44mm LTE del valore di 459€, più buoni da 50€ ogni 250€ spesi in prodotti Samsung. hdblog.it

Galaxy Watch8 LTE in regalo con i Samsung Galaxy S26: ecco come approfittarne insieme agli scontiSamsung regala Galaxy Watch8 LTE con l'acquisto (o il noleggio) di Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: come approfittare delle promozioni attive. tuttoandroid.net

Phelinta Caricatore per Galaxy Watch 8, 1800 mAh Caricatore Portatile per Samsung Galaxy Watch 8/8 Classic/Ultra (2025) /7/Ultra/6/6 Classic/5 Pro/5/4/3/Active 2 MINIMO STORICO Lo paghi 16,93€ Invece di 23,99€ Sconto del 29% https://www. - facebook.com facebook

L'ora di Samsung Galaxy Watch 9 si avvicina: primo avvistamento x.com