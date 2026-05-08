Nella squadra di calcio, si segnalano due giocatori che potrebbero lasciare il club a breve. Si tratta di Federico Chiatante e Simone Paolini, entrambi esterni difensivi. La società sta valutando le prossime mosse e non sono ancora state annunciate ufficialmente le decisioni finali. La loro partenza potrebbe influenzare la rosa in vista delle prossime gare.

Tra i calciatori destinati a lasciare la Samb ci sono i due esterni difensivi Federico Chiatante e Simone Paolini. Nonostante siano ancora vincolati contrattualmente al club rossoblù, il loro futuro è già scritto. Il diesse Andrea Mussi sta già lavorando per trovargli una sistemazione. Chiatante, nella stagione appena conclusa, ha collezionato solo due presenze, finendo presto ai margini del progetto tecnico. Non ha trascorso un’annata buona neppure dal punto di vista degli infortuni e quindi è pian piano scomparso dai radar. Simile la situazione vissuta da Simone Paolini. Il centrocampista rossoblù ha visto ridursi il suo impiego per problematiche fisiche che lo hanno portato anche all’ennesimo intervento chirurgico.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Samb, in uscita ci sono Chiatante e Paolini

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Samb, in uscita ci sono Chiatante e PaoliniNonostante siano ancora vincolati al club il loro futuro è scritto. Il diesse Mussi sta già lavorando per trovare una sistemazione . msn.com

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