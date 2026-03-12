La Samb torna in campo con Paolini, che si unisce alla squadra dopo un periodo di assenza. Le prossime quattro partite saranno fondamentali per la squadra, che cerca punti utili per la salvezza. Non si fa più affidamento sulle dirette rivali per mantenere la categoria, ma si punta tutto sulle prestazioni future. La squadra si prepara quindi ad affrontare un impegno importante.

Le prossime quattro partite saranno decisive per la Samb in prospettiva salvezza. Inutile fare i conti sulle dirette antagoniste per la permanenza in Serie C. I rossoblù dovranno tirarsi fuori dai guai con le proprie forze e non sperare negli aiuti degli avversari o in risultati a loro sfavorevoli. E quindi credere nelle proprie potenzialità. Roberto Boscaglia ha ridato certezze alla squadra dopo il disastro in termini di risultati della gestione D’Alesio. Il ritorno della difesa a quattro a conferito alla squadra maggiore solidità sotto il profilo difensivo. Certo ancora la Samb è poco prolifica in avanti ma già a Guidonia i rossoblù si sono avvicinati con maggiore frequenza alla porta avversaria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Samb ritrova finalmente anche Paolini

Articoli correlati

Leggi anche: Eusepi torna al gol, la Samb ritrova la vittoria

Leggi anche: La Samb ritrova la solidità difensiva. Due domeniche senza subire gol

Una raccolta di contenuti su Samb ritrova

Temi più discussi: Samb, un blitz salvezza: i rossoblù sbancano la tana del Guidonia conquistando punti molto pesanti per restare a galla; Samb all'assalto del Picchio: Boscaglia vuole sorprendere. Eusepi destinato alla panchina?; Pres Samb emozionato: Tifosi grandi, unici e commoventi.

Pres Samb emozionato: Tifosi grandi, unici e commoventiLa Sambenedettese ritrova un successo di platino e si avvicina alla salvezza, col presidente Vittorio Massi che può finalmente esultare dopo tante difficoltà: Sono ... tuttoc.com

Samb, un blitz salvezza: i rossoblù sbancano la tana del Guidonia conquistando punti molto pesanti per restare a gallaGUIDONIA MONTECELIO La Samb finalmente torna a vincere. Dopo otto turni, la squadra rossoblù è riuscita a conquistare i tre punti nella difficile gara giocata ieri a Guidonia. corriereadriatico.it

Guidonia sconfitto dalla Sambenedettese La Sambenedettese ritrova la vittoria e lo fa sul campo del Guidonia, che esce sconfitto di misura davanti al proprio pubblico. A decidere la gara è il capitano rossoblù Umberto Eusepi, autore del gol nella ripresa che p facebook