Sono convinto che ci salveremo Per la Samb inizia l’era Boscaglia

Roberto Boscaglia ha preso in mano la guida della Sambenedettese, dando voce alla sua fiducia nel raggiungimento della salvezza. La squadra si prepara con determinazione, seguendo le indicazioni del nuovo allenatore, che ha già pianificato strategie precise. La società punta sulla forza collettiva e sull’impegno di ogni giocatore. La sfida per evitare la retrocessione entra nel vivo, e la squadra si concentra sui prossimi incontri.

"La Samb è pronta e vuole raggiungere la salvezza". Testi e musica di Roberto Boscaglia che ha le idee chiare. Il quarto tecnico stagionale del club rivierasco si è presentato alla piazza rossoblù estremamente determinato. "Saranno i giocatori -afferma Boscaglia- a toglierci dai guai. Ho parlato ai ragazzi dicendo che tutti sono importanti. Avranno spazio e debbono farsi trovare pronti e dare il massimo sia per venti secondi che per venti minuti o più. Dobbiamo lavorare molto sotto tanti aspetti, con i calciatori che devono pensare solo ai colori rossoblù. Non è il momento di pensare alle situazioni individuali o ai contratti, ma solo alla Samb.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Samb a Boscaglia, via Mancinelli e De AngelisLa Sambenedettese ha deciso di cambiare strada: la società ha esonerato l’allenatore Marco Mancinelli e il direttore sportivo Stefano De Angelis.

Leggi anche: Atalanta, Palladino usa bastone e carota: “Non abbiamo capito la partita, ma sono convinto che ci rialzeremo”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.