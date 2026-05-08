Salza Irpina acquisizione delle quote di Irpiniambiente | via alla fase due

A Salza Irpina si apre una nuova fase nell’acquisizione delle quote di Irpiniambiente, la società che gestisce il servizio provinciale di smaltimento dei rifiuti. L’amministrazione comunale ha confermato l’intenzione di portare avanti l’iter, sottolineando l’obiettivo di completare la procedura in modo trasparente e nel rispetto delle norme vigenti. La decisione coinvolge anche altri enti e rappresenta un passo importante nel processo di acquisizione.

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Acquisizione delle quote della società provinciale Irpiniambiente: via alla fase due. L’Amministrazione comunale di Salza Irpina conferma la propria volontà di definire il procedimento di acquisizione delle quote di Irpiniambiente, ribadendo la necessità che il passaggio avvenga nel pieno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Salza Irpina e l'acquisizione delle quote di Irpiniambiente, la Corte dei Conti esprime il "non luogo a deliberare"Il "non luogo a deliberare" conferma che la scelta di procedere per gradi intrapresa dall'amministrazione di Salza Irpina è stata una misura di... Il Consiglio comunale di Salza Irpina approva la deliberazione per l'acquisizione delle quote societarie di IrpiniambienteIl Consiglio comunale di Salza Irpina – nella seduta del 26 Febbraio - ha approvato, con votazione unanime, la deliberazione per l'acquisizione delle... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Irpiniambiente, slitta la mensilità di febbraio: lavoratori pronti alla mobilitazione; IrpiniAmbiente, il sindaco di Montefredane denuncia: Mancanza di trasparenza ostacola decisioni responsabili; Seconda Categoria C 2025/26: la Top 11 della stagione scelta dalla redazione di Tuttocampo; Irpiniambiente, dopo il tavolo in Prefettura stipendi pagati ma la crisi non è risolta. Che tempo faceva a Salza Irpina a Marzo 2025 - Archivio Meteo Salza Irpina9 °C 4.9 °C 13.5 °C 123.99 mm 78.9 % 4.6 km/h 19 0 0 0 ... ilmeteo.it Sagra degli asparagi Sabato 16 maggio 2026, a pranzo e cena Domenica 17 maggio 2026, solo a pranzo Salza Irpina (Av) L’evento, organizzato dal Comitato festa Maria SS. delle Grazie con la collaborazione della proloco Ciao Salza e - facebook.com facebook