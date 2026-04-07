Salza Irpina e l' acquisizione delle quote di Irpiniambiente la Corte dei Conti esprime il non luogo a deliberare

La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania ha dichiarato il «non luogo a deliberare» riguardo all’operazione avviata dal comune di Salza Irpina per l’acquisizione delle quote di Irpiniambiente. La decisione riguarda l’assenza di questioni da sottoporre a deliberazione in relazione a questa operazione specifica. La notizia riguarda un passaggio formale in ambito amministrativo e legale, senza ulteriori dettagli o analisi.

Il "non luogo a deliberare" conferma che la scelta di procedere per gradi intrapresa dall'amministrazione di Salza Irpina è stata una misura di prudenza necessaria per l'intero sistema territoriale «La pronuncia della Magistratura contabile – dichiara il Sindaco Luigi Cella – rappresenta una preziosa bussola tecnica. Il “non luogo a deliberare” conferma che la scelta di procedere per gradi intrapresa dall’amministrazione di Salza Irpina è stata una misura di prudenza necessaria per l’intero sistema territoriale. Non abbiamo inteso rallentare il processo, ma assicurarci che il subentro avvenga su basi finanziarie certe, nell’interesse dei cittadini e della stabilità dei bilanci comunali». 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Il Consiglio comunale di Salza Irpina approva la deliberazione per l'acquisizione delle quote societarie di IrpiniambienteIl Consiglio comunale di Salza Irpina – nella seduta del 26 Febbraio - ha approvato, con votazione unanime, la deliberazione per l'acquisizione delle...

Irpiniambiente, stop tecnico della Corte dei Conti per Salza IrpinaTempo di lettura: 2 minutiLa Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania esprime il «non luogo a deliberare» rispetto...

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Ragazzo trovato morto sotto a un cavalcavia a Salza Irpina: è precipitato per diversi metriUn ragazzo è stato trovato morto in una zona impervia sotto a un cavalcavia sulla strada statale Ofantina (ss7 bis), nel territorio del comune di Salza Irpina, in provincia di Avellino. Sono in corso ... fanpage.it

Buongiorno a tutti! Conoscevate questo detto PS: l'immagine riporta Salza Irpina per via della sua gloriosa tradizione in materia di scarpe, al punto che è definito "Il paese degli scarpari"!!!! - facebook.com facebook