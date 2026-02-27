Il Consiglio comunale di Salza Irpina approva la deliberazione per l' acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente

Il Consiglio comunale di Salza Irpina si è riunito il 26 febbraio e ha approvato all’unanimità una delibera riguardante l’acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente. La decisione è stata presa durante la seduta, con il voto favorevole di tutti i presenti. Nessun altro dettaglio è stato fornito sulla procedura o sulle motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Il Consiglio comunale di Salza Irpina – nella seduta del 26 Febbraio - ha approvato, con votazione unanime, la deliberazione per l'acquisizione delle quote societarie di Irpiniambiente. E il primo comune a deliberare nella direzione del percorso tracciato dal Consiglio dAmbito dellAto Rifiuti di.