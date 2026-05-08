Salvò sei bambini ebrei dai nazisti portandoli a Livorno la storia di Don Danilo Cubattoli diventa un fumetto

Durante l’occupazione nazifascista, un sacerdote noto come “Don Cuba” decise di mettere a rischio la propria vita per salvare sei bambini ebrei di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I bambini furono nascosti nel Chianti e successivamente portati a Livorno, in un’operazione che ha lasciato un segno nella memoria storica. La sua vicenda diventa ora protagonista di un fumetto che ne ripercorre i momenti salienti.

Don Danilo Cubattoli, per tutti “Don Cuba”, durante l’occupazione nazifascista scelse di rischiare la vita per salvare sei bambini ebrei, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, nascosti nel Chianti e poi condotti fino a Livorno. Una storia di coraggio, silenzio e umanità, rimasta a lungo custodita.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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