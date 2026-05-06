Don Cuba il prete che salvò sei bambini ebrei | la sua storia diventa un fumetto
Durante l’occupazione nazifascista, un prete noto come Don Cuba decise di mettere a rischio la propria vita per mettere in salvo sei bambini ebrei di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I bambini furono nascosti nel Chianti e successivamente trasferiti a Livorno, dove l’11 luglio 1944 furono consegnati alle truppe americane durante la Liberazione. La sua vicenda sarà raccontata in un nuovo fumetto.
Don Danilo Cubattoli (“Don Cuba”) durante l’occupazione nazifascista scelse di rischiare la vita per salvare sei bambini ebrei (6-12 anni), nascosti nel Chianti e poi condotti fino a Livorno, dove l’11 luglio 1944 furono consegnati agli americani durante la Liberazione.Questa vicenda, emersa dal.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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