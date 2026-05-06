Don Cuba il prete che salvò sei bambini ebrei | la sua storia diventa un fumetto

Durante l’occupazione nazifascista, un prete noto come Don Cuba decise di mettere a rischio la propria vita per mettere in salvo sei bambini ebrei di età compresa tra i 6 e i 12 anni. I bambini furono nascosti nel Chianti e successivamente trasferiti a Livorno, dove l’11 luglio 1944 furono consegnati alle truppe americane durante la Liberazione. La sua vicenda sarà raccontata in un nuovo fumetto.