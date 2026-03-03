Un fumetto racconta la storia di don Cubattoli, basato su una ricerca di Lorenzo Bojola. La narrazione descrive il salvataggio di sei bambini ebrei durante la seconda guerra mondiale, nascosti con grande timore per evitare la deportazione nei campi di concentramento. La vicenda si concentra sui momenti di paura e coraggio vissuti durante quelle azioni di protezione.

Grazie a un’attenta ricerca di Lorenzo Bojola è stato possibile scoprire la straordinaria storia del salvataggio di sei bambini ebrei nascosti con grande timore e apprensione, per evitare che fossero intercettati e deportati nei campi di concentramento durante la seconda guerra mondiale. Di questa storia ancora mancano dei tasselli, come per esempio riuscire a scoprire i nomi di questi bambini che da Siena trovarono il loro primo rifugio nel Chianti, esattamente nel borghetto di Tregole a Fonterutoli in provincia di Siena nel dicembre del 1943. La storia nasce grazie all’interessamento del professore Giorgio La Pira che nel 1943 trascorse... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il coraggio di don Cubattoli raccontato in un fumetto

Leggi anche: Eris Edizioni presenta il nuovo fumetto di GiaTra: Quella volta che mi hanno raccontato la storia del cacatore incappucciato

Stranger Things 5: la verità su Eddie Munson che la serie non ti ha mai raccontato è in un fumettoStranger Things 5, volume 1, ha polverizzato ogni record con 59,6 milioni di visualizzazioni nei primi cinque giorni su Netflix.