Salvare i prati per proteggere la biodiversità sul Monte Misma | un progetto del WWF tra tutela e responsabilità

Da bergamonews.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un progetto del WWF mira a salvare i prati sul Monte Misma, un'area tra le valli bergamasche caratterizzata da un habitat di grande valore che sta diventando sempre più fragile. La regione, situata tra le valli Seriana e Cavallina, comprende rilievi che rappresentano un punto importante per la biodiversità locale. L'iniziativa si concentra sulla tutela di queste zone, considerando anche le responsabilità legate alla conservazione dell’ambiente.

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Il progetto “Ripristino e conservazione habitat prativo e della biodiversità di interesse europeo del Misma” nasce per proteggere un ambiente sempre più fragile Sul Monte Misma (fra la Val Seriana e la Val Cavallina), tra i rilievi simbolo della fascia pedemontana bergamasca, un habitat di grande valore è sempre più fragile. Per contrastare questo processo è nato il progetto “Ripristino e conservazione habitat prativo e della biodiversità di interesse europeo del Misma”, promosso da WWF Bergamo Brescia ONLUS – in collaborazione con il CAI sezione di Bergamo e l’associazione FAB Flora Alpina Bergamasca – e sostenuto da Fondazione della Comunità Bergamasca.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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