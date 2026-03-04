Il progetto della cabinovia di Monte Mario per collegare Balduina Prati e Flaminio Lanciata una petizione

È stato avviato un progetto per installare una cabinovia a Monte Mario, con l’obiettivo di collegare le zone di Balduina, Prati e Flaminio. Il piano è stato inserito nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile e prevede l’uso di un sistema a fune, già adottato in diverse capitali europee. A supporto dell’iniziativa è stata lanciata una petizione per raccogliere firme a favore dell’opera.

Incluso nel Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS) della città il mezzo a fune collegherebbe i tre quartieri di Roma su un tracciato di circa 1.500 metri. L'ideatore ha lanciato una petizione per accelerarne la realizzazione Una cabinovia per unire Balduina, Prati e Flaminio. Questo è il progetto della cabinovia di Monte Mario un progetto già adottato dal PUMS (Piano Urbano Mobilità Sostenibile) e un nuovo tentativo per portare a Roma un mezzo a fune come già presente in tante capitali europee e non. Un'idea che però rischia di finire nel dimenticatoio e sui cui tanti cittadini spingono per dare un cambio epocale alla mobilità nel tre quartieri.