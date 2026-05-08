Salute e territorio | il Consultorio di Forlì si conferma pilastro del benessere per 13 mila cittadini

Il Consultorio di Forlì continua a essere un punto di riferimento per circa 13 mila cittadini, offrendo servizi di supporto e assistenza nel settore della salute e del benessere. Presidio multidisciplinare gratuito, coinvolge un team di ostetriche, ginecologi e andrologi che collaborano per rispondere alle esigenze di donne, giovani e famiglie di ogni età. La struttura si conferma come un elemento centrale nel territorio per l’assistenza sanitaria.

Sempre più un punto di riferimento sul territorio per la salute e il benessere di donne, giovani e famiglie di qualsiasi età, i Consultori Familiari dell'Ausl Romagna si presentano oggi come presidi multidisciplinari gratuiti in cui operano in équipe ostetriche, medici ginecologi, andrologi.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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